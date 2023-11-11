Означени Дзень општини Шид

ШИД – З нагоди 10. новембра, кед у Першей шветовей войни 1918. року єдинки войска Сербиї ошлєбодзели Шид, з одлуку Скупштини општини Шид, вчера першираз преславени Дзень општини на здогадованє на тоту значну историйну подїю.

Означованє почало зоз округлим столом на хторим дипломовани археолоґ и одлични познаватель историї, Радован Сремац толковал значносц подїї од 10. новембра 1918. року, а директорка Музею наївней уметносци„ Илиянум“ Мария Покраяц бешедовала о нових символох општини – вельким и малим гербу и застави и символох хтори ше на нїх находза.

Означованє предлужене зоз нащиву подпредсидательки Влади Сербиї и министерки култури Маї Ґойкович закончуюцим роботом на реконструованю Спомин-хижи маляра Сави Шумановичови за чию реконструкцию ресорне министерство опредзелєло 10 милиони динари.

Мая Ґойкович потим вєдно зоз предсидательом Општини Шид Зораном Семеновичом одкрила спомин-плочу з менами добродзечних воякоґ зоз Шиду и околїска хтори участвовали у ошлєбодзеню Сербиї у Першей шветовей войни, а плоча у дворе на будинку Основней мизичней школи „Филип Вишнїч“, дзе у єдней часци и шедзиско Месней заєднїци Шид, потим покладли и квеце на плочу.

Вечар у сали Културно-образовного центра отримана шветочна програма хтора почала зоз шпиванку „Ово є Србия“ у виводзеню хора ОШ „Бранко Радичевич“, а потим предсидатель Општини Зоран Семенович потолковал прецо вибрани нови Дзень општини, як и о єй нових символох, а поручел же ше општина Шид и надалєй будзе розвивац и же „нє шме стануц“.

Драмски приказ початку Першей шветовей войни и воєних обставинох приказали школяре ОШ „Бранко Радичевич“ з потримовку Аматерского театра „Бранислав Нушич“ зоз Шиду.