Означени Дзень ошлєбодзеня и Дзень општини Вербас

ВЕРБАС – Зоз покладаньом венцох на памятнїки погинутим борцом, а потим и зоз святочну схадзку Скупштини општини Вербас на котрей уручени Октоберски награди, означени 20. Октобер – Дзень ошлєбодзеня Вербасу у Другей шветовей войни и Дзень општини Вербас.

З тей нагоди предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац визначел же 20. октобер представя єден з найважнєйших датумох у историї општини Вербас, дзень кед ше до першого плану вше визначує вирносц здобутком антифашизму, шлєбоди, миру и просперитету.

Венци положени на памятну крипту на Городским теметове, у котрей ше находза посмертни остатки борцох народно-ошлєбодительней войни умартих у вербаским шпиталю през 1944. и 1945. рок, як и шицки жертви фашистичного терору котри страдали при уходу окупаторских трупох до Вербасу 1941. року, потим на памятнїк шицким жертвом войнох у бувшей СФРЮ од 1991. по 1999. рок, на памятнїк погинутим вояком Червеней Армиї, и на концу на памятнїк жертвом фашизму у центру Вербасу.

Венци положели представителє општини Вербас, на чолє з предсидательом општини Вербас Миланом Ґлушцом, предсидателька Скупштини општини Тияна Алексич, заменїк предсидателя општини Йован Ковачевич, делеґация Општинскей орґанизациї СУБНОB, заменїк амбасадора Рускей Федерациї у Сербиї Александар Конанихин, представнїки Полицийней станїци Вербас, локални одбори вецей политичних странкох и числених здруженьох, представнїки Основней школи „20. октобер”, як и представнїки орґанизацийох СУБНОВ сушедних општинох.

После покладаня венцох отримана святочна схадзка Скупштини општини Вербас, на котрей присуствовали члени Општинскей ради, числени поволани, представителє Влади Сербиї и Покраїнскей влади, предсидателє велїх войводянских општинох, представнїки вирских заєднїцох, здруженьох борцох и националних совитох, як и представнїки братских городох и општинох Никшич, Плєвля, Будва, Тиват, Мойковац и Герцеґ Нови.

Тогорочни добитнїки Октоберскей награди Центер за физичну културу „Драґо Йовович”, др Даниєла Вукович и др Стана Йовович Бела, а награда постхумно додзелєна др Златкови Лаиновичови.