Означени Дзень ошлєбодзеня Нового Саду

НОВИ САД – З нагоди 80-рочнїци од ошлєбодзеня Нового Саду у Другей шветовей войни, вчера, 23. октобра положене квеце на Спомин теметове борцом, на шветочносци у Городскей хижи уручени Октоберска награда и Новемберска повеля, а у вечарших годзинох бул и огньомет зоз Варадинского моста.

З нагоди 23. октобра Дня ошлєбодзеня Нового Саду у Другей шветовей войни, вчера на Спомин теметове бoрцом нaрoднo-oшлєбoдительней войни 1941–1945. року, квеце положели представнїки Города, Покраїни, борецких здруженьох…

На шветочносци у Городскей хижи Октоберска награда уручена Инклузивному мишаному хору „Исон”, специялистки методики настави литератури и сербского язика професорки Миряни Ґрдинич и професорки сербского язика и литератури Санї Лалович. З тей нагоди уручена и Новемберска повеля Факултету спорта и физичного воспитаня Нови Сад и ДОО за новинско-видавательну дїялносц „Мадяр со”.