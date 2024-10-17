Означени Дзень ошлєбодзеня у Коцуре

КОЦУР – Зоз покладаньом венцох на памятнїк погинутим борцом „Слунко шлєбоди” на площи опрез Основней школи „Братство єдинство” Месна орґанизация Здруженя борцох НОВ у Коцуре вчера, 16. октобра, означела Дзень ошлєбодзеня у Другей шветовей войни. З тим дата почесц шицким погинутим борцом – у Другей шветовей войни и у войнох дзеведзешатих рокох.

З тей нагоди присутних привитала предсидателька Месней орґанизациї здруженя борцох НОВ Мария Дудаш Фейса, а потим венци на памятнїк положели представителє Општини Вербас на чолє зоз предсидательом општини Вербас Миланом Ґлушцом, як и предсидательку Скупштини општини Тияну Алексич и заменїком предсидателя општини Вербас Йованом Ковачевичом, представителє Општинскей орґанизациї СУБНОВ-а Вербас, представителє Сербскей напредней странки, представителє Социялистичней партиї Сербиї, Месней заєднїци Коцур, Основней школи „Братство єдинство”, Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” Коцур, Активу женох КУД „Жатва” Коцур, як и представнїки коцурскей орґанизациї СУБНОВ-а.

Пригодни слова з нагоди означованя Дня ошлєбодзеня гуторела Мария Горняк, а визначени и мена шицких погинутих борцох котри дали свойо животи у войни за нашу лєпшу будучносц. Зоз минуту цихосци им того дня дата почесц, а як знак здогадованя на нїх оглашела ше и огньогасна сирена.

У програми участвовали и школярки Основней школи „Братство єдинство” зоз пригоднима стихами, а за тоту нагоду их пририхтала наставнїца руского язика Снежана Шанта.

На памятнїку котри ше находзи на площи опрез Основней школи у центру Коцура виписани мена шицких 55 борцох котри страдали у Другей шветовей войни, як и мена трох борцох котри страдали у войнових зраженьох дзеведзешатих рокох на териториї бувшей Югославиї.