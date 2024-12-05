Означени Дзень парохиялного Каритасу у Коцуре

КОЦУР – У просторийох парохиялного Каритасу „Марийов дом” у Коцуре 4. децембра на швето Воведениє, преславени Дзень коцурского парохиялного Каритасу котри активисти и волонтере уж шести рок означую.

Координатор коцурского парохиялного Каритасу Янко Салонтаї привитал присутних котри пришли возвелїчац тото швето, и як надпомнул, то нагода же би ше шицки здогадли Марийового прикладу. Тиж вихасновал нагоду спомнуц и велї активносци котри ше у Каритасових просторийох запровадзує.

Вєдно зоз активистами и волонтерами означованю Дня Каритасу присуствовал и предсидатель парохиялного Каритасу у Коцуре декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац, члени Церковного одбору коцурскей грекокатолїцкей церкви, як и шестри зоз Манастиру шестрох служебнїцох Непорочней Дїви Мариї.

Присутни парохиянє препровадзели приємне пополаднє у просторийох коцурского парохиялного Каритасу, зоз думками и бешеду о значеню того швета, коштуюци слани и сладки лакотки котри сами волонтере приготовели и преславююци тот дзень, як го наволали – Кирбай у коцурским Каритасу.