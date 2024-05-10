Означени Дзень побиди над фашизмом

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз кладзеньом венца на Спомин-парк револуциї и даваньом почесци погинутим борцом у Народноошлєбодительних войнох, у Руским Керестуре вчера на пригодни способ означени 9. май – Дзень побиди над фашизмом.

З тей нагоди, венєц на памятнїк положели заменїк предсидателя Месного одбору Здруженя борцох Народноошлєбодительних войнох Дюра Папуґа и секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, а присуствовали и школяре 8. класи основней школи и 4. класи ґимназиї школи „Петро Кузмяк” на чолє зоз професором историї Деяном Бучком, як и валалчанє рижних ґенерацийох.

На початку, зоз кладзеньом венца и з минуту цихосци дата чесц погинутим, а потим Папуґа здогаднул на податок же у Другей шветовей войни з Руского Керестура участвовали 374 млади хлопи, хтори були анґажовани у войнових операцийох, а од хторих 50 борци погинули. Їх мена, презвиска и слики, наглашел Папуґа, виложени на паноу, хтори того дня принєшени до парку, же би ше на нїх нє забуло.

Папуґа здогаднул присутних и на двох погинутих у войнових зраженьох од 1991. по 1999. рок, у хторих з Руского Керестура участвовали 350 особи. Шицких їх треба же бизме паметали бо вони дали свойо животи за нашу шлєбоду, наглашел Папуґа.

Секретар Пашо, виражел подзекованє шицким хтори на тот дзень пришли указац почесц, и визначел же 9. май барз важни дзень и за Керестур, бо то дзень побиди, шлєбоди и мира.

На концу, школярка 8. класи Сара Гарди пречитала кратке историйне огляднуце на означованє Дня, 9. мая.