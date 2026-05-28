Означени дзень Школи „Петро Кузмяк”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” пондзелок, 25. мая означела дзень своєй установи, после велїх рокох, ознова зоз акцентом на спортски бависка.

Дзень школи означени зоз идею же би того року прешол у спортских активносцох у Спортскей гали, зоз участвованьом вецей основних школох.

Попри ОШ „Петро Кузмяк”, на означованю Дня школи участвовали ище: ОШ „20. октобер” зоз Сивцу, ОШ „Вук Караджич” зоз Червинки, ОШ „Петефи бриґада” и ОШ „Иса Баїч” зоз Кули, ОШ „Вук Караджич” зоз Бачкого Доброго Поля и ОШ „Марко Орешкович” зоз Бачкого Ґрачцу.

Вкупне число школярох зоз седем школох, зоз 7. и 8. класи було 70, а були подзелєни до мишаних екипох по 10 школярох.

Главни спорт бул одбойка, а док два екипи бавели, гевти пейц екипи були подзелєни на два роботни места на хторих ше бавело по три екипни бависка, же би шицки були активни.

Пред спортскима бависками у Спортскей гали и наймладши школяре тиж мали спортски активносци. Школяре од першей по штварту класу у школским дворе скакали до писку, скакали до висока, руцали вортекс и обеговали ше.

Потим шицки школи достали припознаня за участвованє у означованю дня Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.