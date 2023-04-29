Означени Дзень ОШ „Сримски фронт”

ШИД – З пригодну академию у сали школи, вчера означени Дзень Основней школи „Сримски фронт”.

Школярох, наставнїкох, родичох и госцох привитал директор школи Далибор Фарбаш, а потим додзелєни припознаня найлєпшим школяром як и просвитним роботнїком.

У уметнїцкей часци програми наступел хор школи, а дзеци рецитовали, танцовали и шпивали.

З нагоди Дня школи пред тим були отримани подобово и литературни конкурси, а отримани и спортски змаганя.

Школа свой дзень означує 12. априла и рочнїцу пребиваня сримского фронту 1945. року, кед делеґация школи положела венєц на памятнїк погинутим борцом на спомин памятнїк Сримски фронт у рамикох державней манифестациї, а пре кратши ярнї розпуст, главна преслава отримана вчера.