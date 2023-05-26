Означени Дзень школи у знаку 270-рочнїци образованя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзень школи „Петро Кузмяк” вчера шветочно означени у знаку 270-рочнїци образованя на руским язику у Руским Керестуре т.є. на тих просторох. З тей нагоди була шветочна програма у велькей сали Дому култури, а у Школи отворена сучасна Мейкерс-лаб учальня.

На програми директорка Школи Наталия Будински привитала госцох и домашнїх – дакедишнїх и терашнїх роботнїкох Школи и школярох. Медзи госцами спред Покраїнского секретарияту за образованє помоцнїк секретара Тияна Павлов повинчовала значну рочнїцу и похвалєла сучасни приступ Школи у настави и єй успихи.

Присутни були и представителє локалней самоуправи на чолє з предсидательом општини, руских институцийох, Националного совиту, Заводу за културу, Дому култури, церкви, руских и других школох з котрима домашня школа сотрудзує.

Директорка тиж пречитала мена шицких школярох котри ше того року визначели на змаганьох од општинского по републични уровень зоз рижних предметох.

У двоязичней програми ше през видео прикази оглядло на образованє од його початкох по нєшкайши днї и сучасни досцигнуца, та його рост од основношколского по штредньошколске и двоязичносц, котри нєшка облапени у єдней институциї, а вєдно и зоз домом школярох, прецо керестурска Школа єдинствена у держави, та и на швеце.

Потим наступели у тим року найуспишнєйши школяре у рецитованю, граню, танцованю и шпиваню, презентоване и туристичне понуканє Руского Керестура, а у голу Дому култури була виложена вистава подобових роботох школярох.

У Школи потим шветочно отверена сучасна Мейкерс-лаб учальня. Отворела ю директорка и представителє Ґрупи за образованє з Беоґраду, у хторей обєдинєни штири орґанизациї, а котра и обезпечела опреманє тей сучасней учальнї.

Присутни були директор Досцигнуца младих у Сербиї Ранко Радичевич, директор Инициятиви Диґитална Сербия Небойша Пєлотович, директор Стратеґиї и розвою Нордес фондациї Мило Дюричанин и руковидителька з Центру за промоцию науки Даниєла Вучичевич, котри привитали тоту подїю.

Вони потолковали циль мрежи Мейкерс-лабох, а то повязованє сучасного образованя зоз привреду и локалну заєднїцу, а домашнї присутним презентовали и даскельо огляди зоз сучасних обласцох.