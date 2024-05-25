Означени Дзень школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” вчера и нєшка означує свой дзень, 25. май. Вчера були орґанизовани Саям науки и Саям туризму, як и округли стол. Нєшка Школа будзе домашня Републичному змаганю з руского язика и язичней култури.

Саям науки отримани у школским голу дзе старши школяре зоз природних предметох младшим и наставнїком представели експерименти, а на Сайме туризма, представени активносци и досяги школярох того напряму.

На 11 годзин отримани Округли стол на тему Инициятива за диґиталну безпечносц на котрим були наставнїки з домашнєй школи як и госци, представителє зоз других околних школох.

На округлим столє директорка Школи Наталия Будински привитала присутних и наглашела же тема Округлого стола актуална и потребна шицким. Потим отримала и перше викладанє о тим проєкту котри ше у керестурскей школи витворює, а тиж и професорка Тамара Будински. Лїляна Рудакиєвич бешедовала о Еразмус плус програми за розвиванє диґиталних компетенцийох, док о Етичним аспекту хаснованя диґиталних технолоґийох и штучней интелиґенциї викладала професорка Далиборка Вукасович.

На концу преглашени побиднїки конкурсу за школярох на тему диґитална безпечносц котри реализовала тиж домашня школа, а на нїм участвовали школи зоз окруженя.