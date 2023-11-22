Означени Дзень толеранциї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк”, 16. новембер Медзинародни дзень толеранциї означени з вецей активносцами котри були преткани през цали тидзень, а орґанизовал их Тим за превенцию насилства, а тиж и школярски парламент.

Тиж так школяре вєдно зоз своїма учителями и учительками, оддзелєньскима старшинами, професорами, правели панои, плакати, робели роботнї и бешедовали на тоту тему.

У роботнї „Баш крашнє же зме шицки розлични”, хтору орґанизовал Тим за превенцию насилства вєдно зоз професорку подобовей култури, участвовали вецей як стоцецеро дзеци хтори любя и знаю рисовац, та ше могли визначиц и указац свой талант за рисованє. Члени Школярского парламента основней школи отримали интерактивну роботню о насилству, хтору представели школяром од I по IV класу OШ.

През роботнї школяре поволани же би були толерантни кажди дзень, же би похопели же розлики медзи нїма нє кара алє богатство. Тиж визначене же ше толеранция учи, а значи почитовац свойого товариша гоч є розлични, значи нє допущиц себе, лєбо другому, виключиц дакого з ґрупи лєм прето же є иншаки у випатрунку, у своїх можлївосцох и схопносцох.