Означени Дзень здравей поживи (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Уж традицийно 16. октобра у Школи „Петро Кузмяк” означени Дзень здравей поживи.

Школяре основней и штреднєй школи того дня до школи принєсли овоц и желєняву хтору мож єсц сирову. Вироучителька Златка Малацкова зоз школярами руских оддзелєньох штреднєй школи (ґимназиялци) порихтала принєшену овоц и желєняву.

Тацни з овоцу и желєняву були поставени на столох у голу, дзе ше шицки школяре и заняти у школи могли почасциц.

Тиж, школяре 8. класи зоз наставнїцами биолоґиї Єлену Шомодї и хемиї Ясминку Надь, порихтали и послужели у голу и чай.

И школяре, алє и наставнїки потримали тоту акцию, коштовали овоц и желєняву и ошвижели ше зоз шолїчку цеплей чаї.