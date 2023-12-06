Означени Дзень парохиялного Каритасу у Коцуре

КОЦУР – У просторийох парохиялного Каритасу „Марийов дом” у Коцуре 4. децембра, на швето Воведениє, преславени Дзень коцурского парохиялного Каритасу, односно Кирбай, котри активисти и волонтере уж пияти рок означую.

Координатор коцурского парохиялного Каритасу Янко Салонтаї привитал шицких присутних котри пришли возвелїчац тото швето, и як визначел, то нагода же би ше шицки здогадли Марийового прикладу, як и же би акцент положели на медзилюдски одношеня, же би ше шицки лєпше познали.

З тей нагоди спомнути и велї активносци котри ше у Каритасових просторийох запровадзує, як и подїю же тоти просториї ошвижени и обилєни, цо оможлївел Церковни одбор Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици. Як додал Салонтаї, вєдно пошвецую увагу и духовним змистом и роботи з дзецми, прето же кед будземе мац людзох и дзеци котри духовно вибудовани, вони буду знац и препознац потреби и Каритасу и духовного живота у парохиї.

Вєдно зоз активистами и волонтерами, означованю Дня коцурского парохиялного Каритасу присуствовал и предсидатель парохиялного Каритасу у Коцуре парох коцурски о. Владислав Рац, члени Церковного одбору коцурскей грекокатолїцкей церкви, як и шестра Михаїла Воротняк, дакедишня координаторка Каритасу у Коцуре и шестра Славомира Воротняк.

По словох шестри Михаїли, барз ше цеши же коцурски Каритас живот парохиї, а як визначела, лєм позитивни думки и красни памятки ю вяжу за часи препровадзени у заєднїцкей роботи зоз парохиянами у Коцуре.

Зоз думками и бешеду о значеню того швета, шицки присутни парохиянє препровадзели приємне пополаднє у просторийох коцурского парохиялного Каритасу, коштуюци слани и сладки лакотки котри сами волонтере приготовели и преславююци тот дзень, як го наволали – Кирбай у коцурским Каритасу.