Означени Европски дзень язикох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Школи „Петро Кузмяк” прешлого тижня означени 26. септембер, Европски дзень язика. З тей нагоди, дзень означени на пригодни способ зоз рижнима креативнима роботнями.

Так, у Iа класи, витворене сотруднїцтво зоз даскелїма родичами хтори школяром на годзинох приблїжели як ше дзепоєдни вирази гуторя на рижних язикох.

Дзецом по українски и анґлийски бешедовала Зоя Шанта, по польски Александер Мудри, по мадярски Шандор Грубеня, а по македонски и болгарски Владимир Максимовски. Родичи дзецом представели язик так же кратко виприповедали дацо о себе. Госци на годзини були и школяре Iб оддзелєня.

Учительки Славка Гайдук и Верунка Медєши годзину оценєли як барз интересантну и динамичну, понеже школяре активно участвовали и трудзели ше цо вецей научиц.

Професорка анґлийского язика, Теодора Вранєш и професор нємецкого язика Славко Чапко, вєдно зоз библиотекарку Невенку Пєщич орґанизовали нащиву IV класом, та им виприповедали значни факти о тим важним датуму, а потим пририхтали рижни активносци и так указали прецо важне учиц язик.