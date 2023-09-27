Означени Европски дзень язикох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” вчера означени 26. септембер – Европски дзень язикох. З тей нагоди ґимназиялцом на руским наставним язику уручени часопис „Шветлосц”.

Европски дзень язикох означени на годзинох нємецкого, италиянско и анґлийского язика у шицких оддзелєньох, а окремна роботня була отримана и у школским голу.

У роботнї участвовали штредньошколци IV-2, як и основношколци зоз IV-б та з V-а и V-б оддзелєня. Роботню водзела наставнїца анґлийского Теодора Вранєш, а у сотруднїцтве зоз наставнїками нємецкого и сербского язика Славком Чапком и Єлену Троґерт.

Того дня 31 школярови зоз шицких штирох класох руских оддзелєньох Ґимназиї як и їх наставнїцом руского язика Люпки Малацко и Маї Брекайло, уручени перши два тогорочни прикладнїки Часопису за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Часопис „Шветлосц” того року означує 75-рочнїцу виходзеня а видава го НВУ „Руске слово”.