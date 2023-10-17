Означени Кирбай у Старим Вербаше

ВЕРБАС – У Грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше внєдзелю, 15. октобра преславене храмове швето – Кирбай.

Архиєрейску службу Божу, котра почала на 10 годзин, предводзел наш преосвящени владика кир Георгий Джуджар. Святочному богослуженю присуствовали и парох керестурски о. Владислав Варґа, парох новосадски о. Юлиян Рац, священїк зоз Словацкей о. Радован Андрейко, єромонах о. Платон Салак ЧСВВ зоз кулского манастира василиянского, парох нововербаски о. Данил Задрепко, капелан керестурски о. Ярослав Варґа, як и домашнї парох старовербаски о. Алексий Гудак.

Владика кир Георгий бул и казательник, котри шицких вирних з тей нагоди здогаднул на чудо Пресвятей Богородици, подїю хтора ше збула на початку 10. вику у Константинополю кед Мария зачувала и охранєла у церкви модляци народ од нєприятеля котри окружел город и грожело же спадню до нєприятельских рукох. Як гварел владика, Пресвята Богородица закрила зоз своїм покровом, зоз свою хустку, модляци народ и то бул знак же буду виратовани и город спашени. Од того чуда маме и назву швета Покрова Пресвятей Богородици, єй помоци, єй заступнїцтва пред Богом, єй охрани за християнски народ. То виявлєнє єй любови до людского роду, и прейґ тей любови и того заступнїцтва вона змоцнює и приноши нашо молитви до Господа Бога. Єй охрану, помоц, заступнїцтво ми преживюєме кажди дзень у нашим християнским живоце, визначел владика.

Домашнї парох о. Гудак подзековал владикови Джуджарови на богослуженю, як и шицким священїком и госцом же возвелїчали храмове швето. По законченей Служби Божей бул обход коло церкви у котрим участвовали присутни парохиянє. На шицких штирох бокох швета читана Евангелия, а владика Георгий по каждим читаню пошвецел храм и вирних.

На концу, у одборнїци члени Церковного одбору порихтали ошвиженє и закуску, та вирни препровадзели приємни хвильки у друженю и розгварки.

Вашарска часц Кирбаю и того року була у улїчки у котрей ше находзи грекокатолїцка церква у Старим Вербаше. Дижджовна хвиля численим нащивительом и госцом дакус погубела нагоду же би уживали у рижнородних понукнуцох, лакоткох и у забавним парку котри були порихтани, алє вшелїяк було тих котри прешейтали и купели голєм кирбайски бомбони.