Означени Медзинародни дзень мацеринскей бешеди

ШИД – З нагоди 21. фебруара, Медзинародного дня мацериснкей бешеди, вчера, 20. фебруара у Основней школи „Сримски фронт“ у Шидзе отримана пригодна роботня.

Як визначела наставнїца Руского язика з елементами националней култури Наташа Еделински Миколка, була то нагода же би шицки школяре вєдно зоз сербскима школярами, нє лєм Руснаци алє и Словаци и Горвати рисовали або вирабяли прикраски зоз пластелину и у других технїкох.

Тиж вчера у Народней библиотеки „Симеон Пищевич“ означени Медзинародни дзень мацеринского язика, а зоз рецитациями ше представели и школяре Руснаци.