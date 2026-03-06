Означени Медзинародни дзень мацеринского язика

ШИД – У Ґимназиї „Сава Шуманович“ вчера, 5. марца означени зоз пригодну програму Медзинародни дзень мацеринского язика.

На програми представени сербски, русийски, анґлийски, нємєцки, руски, словацки и горватски язик, а окрем уводних словох кажде представянє провадзели и поетски хвильки.

После кратких уводних словох о руским язику, школяр другей класи Никола Гнатко зоз Шиду рецитовал писню „Доме, доме нєзабутни“ Гавриїла Костельника, а порихтал го професор Зденко Лазор.

Програму з музичнима точками збогацели школяре Павле Травица на тамбурки и Боґдан Митрович на гармоники.

Школярка Анґелина Блаґоєвич акапела одшпивала „Расти, расти мой зелени боре“, а професорка Милушка Пршич рецитовала свою писню „Феникс“ на словацкей мацеринскей бешеди.