Означени Медзинародни дзень мацеринского язика

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, пондзелок, 23. фебруара школяре означели Медзинародни дзень мацеринского язика.

Дзень означени на годзинох руского язика при наставнїци Мариї Самарджич котра руски язик преподава школяром котри ходза до руского оддзелєня и школяром котри руски язик уча як виборни предмет.

Того дня школяре на годзини руского язика медзисобно бешедовали о походзеню руского язика и творчосци на руским язику, споминаюци визначних преднякох и писательох котри уплївовали на розвой руского язика и литературу, як и о значносци мацеринского язика.

З тей нагоди школяре виробели пано на тему Медзинародного дня мацеринского язика, здогадуюци ше на особи котри значни за руску заєднїцу у Дюрдьове и ширше, датумох, фестивалох и манифестацийох значних за Руснацох у Сербиї и споза єй гранїцох.