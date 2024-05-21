Означени Медзинародни дзень музейох у Вербаше

ВЕРБАС – З нагоди означованя Медзинародного дня музейох и Европскей ноци музейох, Городски музей Културного центру Вербасу орґанизовал тродньову програму. Того року партнере Городского музею були Явна установа „Музеї и ґалериї” з Никшичу и Хижа леґату Петра Лубарди зоз Беоґраду.

За учашнїкох концерту, младих танцошох, алє и нащивительох рижни слани и сладки лакотки пририхтали и членїци Активу женох КУД „Жатва” зоз Коцура, котри зоз своїма традицийнима етно столами збогацели цалу манифестацию.

Найвекша нащивеносц и вельке интересованє за програми зазначене трецого дня манифестациї „Музеї за дзешец”, всоботу 18. мая, кед у просторийох Городского музею наступели вецей музични ансамбли. З тей нагоди наступели члени Дзецинского фолклорного ансамблу и Балетского студия Културного центру, як и танєчного студия „Creative dance”. Зоз танцом и балетскима рухами, наймладши уметнїки виволали щири ошмихи и моцни аплаузи.

Окрем програми у дворе Музею, на площи опрез будинку отримани и мини-саям єдзеня и пица, а числени викладателє представели и ручни роботи, прикраски и рижни други предмети. Найвецей поваги прицагли лакотки, продукти з меду и традицийни єдла, як и ланґош котри пририхтовали членїци КПД „Сирмаи Кароль”.

Отримани програми позберали вельке число нащивительох, а красна атмосфера владала и у самим Музею дзе за наймладших були орґанизовани школа мальованя и рисованє по тварох. Публика мала нагоду лєпше упознац и два госцуюци вистави – єдну пошвецену чарногорским принцезом, и другу о живоце и дїлу визначного маляра Петра Лубарди.