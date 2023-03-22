Означени Медзинародни дзень особох з Дауновим синдромом

САВИНЕ СЕЛО – З нагоди Медзинародного дня особох з Дауновим синдромом, котри ше означує 21. марца, помоцнїца предсидателя Општини Вербас Йована Вуйтович, вєдно зоз сотруднїками, нащивела Николу Раичевича зоз Савиного Села и уручела му даскельо тисячи затички котри ше збера у акциї „Чеп за хендикеп”, як и таблет на дарунок, пренєсол општински сайт.

По словох Вуйтовичовей, задаток им старанє о шицких гражданох, а Николова харизма, креативносц и дзека им додатни мотив же би були вреднєйши и одвичательнєйши.

Шицким особом з инвалидитетом треба дац шансу же би водзели живот достойни чловека, же би жили, робели и доприношели дружтву у складзе зоз своїма можлївосцами, глаши порученє з нагоди Медзинародного дня особох з Дауновим синдромом.