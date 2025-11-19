Означени пейц децениї роботи Другей програми телевизиї

НОВИ САД – Радио-телевизия Войводини 18. новембра у своїм будинку на Мишелуку означела пейц децениї роботи Другей програми телевизиї – редакцийох на словацким, руским и румунским язику.

Була то нагода же би ше през розгварки редакторох з госцами на панелу кажда спомнута редакция окреме здогадла на початки алє и континуитет Другей програми телевизиї.

Ґенерални директор Явней медийней установи Радио-телевизиї Войводини, Ґоран Караджич медзи иншим гварел же и попри тим же ше розликую по язику, култури, обичайох и вири, заш лєм шицки маю єден исти циль – направиц актуалну, квалитетну професийну и ориґиналну програму, а при тим пестовац и чувац свой мацерински язик. Лєм влонї три редакциї направели вецей як 160 тисячи минути програми, кажда по коло 55 тисячи.

Андреа Югас, о. д. главного и одвичательного редактора ТВ2 Радио-телевизиї Войводини визначела же тот ювилей доказ длугорочней мисиї Явней медийней установи РТВ же би була дом шицким заєднїцом и же би каждому дала простор за информованє на тим язику хтори розуми и чувствує го як свой.

На концу визначним госцом, институцийом и установом додзелєни подзекованя за длугорочне сотруднїцтво.