Означени рочнїци, попораєне коло памятнїка Шевченкови у Новим Садзе

НОВИ САД – На инициятиву Амбасади України у Републики Сербиї, представнїки українских и руских орґанизацийох, як и активисти положели квеце на памятнїк у Новим Садзе поетови, уметнїкови и борцови за людски права Тарасови Шевченкови, зоз чим означени рочнїци од родзеня (9. марца) и шмерци (10. марца).
Сход отворел нови амбасадор України у Сербиї Олександр Литвиненко, пречитани Шевченково твори на українским и сербким язику. На покладаню квеца були представнїки Союзу Руснацох Українцох Сербиї и НВУ „Руске слово”, а спред Союзу присутним ше обрацел предсидатель Боґдан Виславски.
Представнїки українскей дипломатскей мисиї и Городу Нови Сад попораєли коло бисти Шевченкови, котру вандали пред двома тижнями очкодовали и поляли зоз чарну фарбу. Биста Кобзарови ше муши зняц и специялно очисциц, а тот чин повязани зоз штварту рочнїцу войни у України.
Исти дзень у ОПЕНС Центру Новим Садзе, Амбасада України у Сербиї, та Представителє мисиї ЕУ у Сербиї отворели фото виставу „Але вони відродяться у славі та силі” (Вони ше обновя у слави и сили), котра шведочи о руйнованю релиґийних памятнїкок и обєктох културного нашлїдства України од русийскей аґресиї. Указани и документарни филм Kyiv Independent „Немає бога, крім свого” (Нєт бога, окрем свойого).
На подїї сербски писатель Владимир Арсениєвич достал награду України за гуманитарну помоц и потримовку, котру його орґанизация „Крокодил” дава України од початку войни.