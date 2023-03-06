Означени шветови дзень молитви

НОВИ САД ‒ Членїци Шветового молитвеного дня у Новим Садзе, пияток, 3. марца означели тот дзень на екуменским стретнуцу у католїцкей (такволаней катедралней) Церкви Мена Марийового, з молитву за Тайван, вєдно зоз ище 150 жемами швета.

У Новим Садзе централна преслава вше у розличней церкви, а пририхтую ю християнки зоз Римокатолїцкей Церкви, Словацкей еванґелицкей а. в. Церкви, Реформатскей християнскей Церкви, Еванґелицкей методистичней Церкви и Грекокатолїцекей Церкви, на горватским, сербским, мадярским, словацким и на руским язику. Од грекокатолїкох участвовали парох новосадски о. Юлиян Рац, Блаженка Хома-Цветкович и Мария Гудак.

Модератор була Мария Парницки з Екуменскей гуманитарней орґанизациї, а програму на орґульох провадзела Ана Юнґ. Основа тогорочней молитви то виривок зоз Писма апостола Павла Ефесяном 1, 15-19, „Чул сом за вашу виру”. Учаснїци присутних упознали зоз дружтвено-економску ситуацию у Тайвану, а на концу шицких благословели священїки зоз Церквох учашнїцох.

После екуменскей молитви у просторийох Римокатолїцкей Церкви було аґапе.