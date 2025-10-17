РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурских образовних институцийох, а то Школа „Петро Кузмяк” и дзецинска заградка „Цицибан”, ПУ „Бамби” з Кули, вчера означени 16. октобер – Шветови дзень поживи.

У Школи уж традицийно того дня дати акцент на здраву поживу, та Школа обезпечела овоц – грозно, мандарини, а яблука и грушки донирало керестурске подприємство Юарбис. Шицко було виложене у школским голу дзе шицки школяре и заняти могли покоштовац цо сцели, а школяре осмей класи варели и чай котри тиж була доступна каждому. Промоцию здравей поживи координовала вироучителька Златица Малацко.

У предлуженим пребуваню наймладшим школяром, спред школскей ґрупи Petro SCIENCE, професорка Тереза Катона, а помогла єй и Тамара Штранґар, пририхтали роботню „Од нашеня по танєр”. Дзецом указане як рошлїна рошнє, хтори часци хаснуєме за поживу, хтора пожива добра за хтори орґан и подобне. Тиж бул циль препознац же шицка енерґия рошлїном приходзи од слунка, а на концу ше засладзели зоз здравима сладкима кульками зоз мархви.

У дзецинскей заградки „Цицибан” вчера тиж означени Шветови дзень поживи, о чим виховательки бешедовали зоз дзецми, вєдно упекли пити и мафини з яблуком и бундаву, а пририхтана и овоц котру обезпечели родичи, зоз котру ше на концу почасцели.