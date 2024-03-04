Означени Шветови молитвови дзень (фото)

НОВИ САД – Екуменска гуманитарна орґанизация (ЕГО) у рамикох женскей дїялносци 1. марца орґанизовала Службу Божу зоз хтору означени Шветови молитвови дзень у Новим Садзе, у Евангелистичней методистичней церкви.

Вирни жени зоз пейц новосадских церквох пренєсли порученя и молитви християнкох зоз Палестини. Порученя маю основу на стиху зоз Библиї, зоз Павловей посланїци Ефежаном и поволую на медзисобне прилапйованє з любову.

Участвовали представнїки и вирни зоз Римокатолїцкей церкви, Грекокатолїцкей церкви, Евангелистичней методистичней церкви, Реформатскей християнскей церкви и Словацкей еванґелистичней А. В. церкви. Бешедоване и модлєло ше на сербским язику, горватским, мадярским, словацким, українским и руским язику.

Зоз новосадскей грекокатолїцкей Церкви св. апостолох Петра и Павла участвовали парох о. Юлиян Рац, ш. Єремия, СНДМ, дзияк Йовґен Надь хтори грал на ґитари и шпивал зоз Славицу Страценски, и уж вельорочни учашнїци Блаженка Хома Цветкович и Мария Гудак.

Присутних привитал домашнї священїк Новица Бранков, модератор була Мария Парнїцки, на гушлї грал Серґей Скеледжия, а нащивителє упознати зоз историю, виру, културу и животом у Палестини.

На концу, священїки благословели присутних, хтори кажди на своїм язику, вимодлєли молитву Оче наш.