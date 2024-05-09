Означени „Тидзень здогадованя и заєднїцтваˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи з Домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, вчера означени „Тидзень здогадованя и заєднїцтва” з цильом даваня почесци жертвом прешлорочних забойствох хтори ше случели у маю.

Тидзень ше означує у шицких основних и штреднїх школох на уровню цалей Сербиї, у периодзе од 7. по 10. май, а таку одлуку принєсло Министерство просвити, на предклад роботней ґрупи за запровадзованє мемориялного центру, як знак здогадованя на жертви масовного забойства у Основней школи „Владислав Рибникар”.

З тей нагоди, у парку опрез керестурскей школи, представнїки оддзелєньох посадзели древко, а потим и квеце до черепчкох.

Окрем указованя почитованя жертвом, циль „Тижня здогадованя и заєднїцтва” и даванє потримовки фамелийом жертвох, їх приятельом и ширшей заєднїци.

Означованє Тижня од шлїдуюцого школского року будзе часц школского календару.