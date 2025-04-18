Означени Вельки – Желєни штварток, нєшка Вельки пияток

РУСКИ КЕРЕСТУР – У катедралним храме св. о. Миколая зоз Службу Божу Василия Велького и чином умиваня ногох, вирни означели Вельки – Желєни штварток, а богослуженє предводзел наш владика кир Георгий Джуджар.

З владиком сослужели домашнї священїки парох о. Владислав Варґа и капеланє о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа. На концу Служби владика умивал ноги 12 членом церковного одбору, як спомин кед Исус по тайней вечери, апостолом умил ноги и дал им приклад медзисобного служеня.

Зоз вечаршим богослуженьом вошло ше до подїйох Исусового страданя, кед го по тайней вечери, влапели, судзели и придали Пилатови котри го да бичовац и осудзи на шмерц з розпинаньом.

Нєшка Вельки пияток, кед ше Церква здогадує на тото вельке Исусово страданє, шмерц и хованє, та на 15 годзин у катедралней церкви буду богослуженя з хторима ше означа тоти подїї.

Нєшка и нєроботи дзень, и строги пост у єдзеню, а по обичаю ґаздинї фарбя писанки.