Означи ше рочнїци руских словнїкох

НОВИ САД – На штвартей схадзки Управного одбору Дружтва за руски, язик, литературу и културу приказани активносци Дружтва медзи двома схадзками, а слова було и о медзиокружним и републичним змаганю зоз руского язика и язичней култури. Змаганя того року буду отримани у ОШ Йован Йованович Змай у Дюрдьове.

З нагоди 55-рочнїци од снованя Дружтва и ювилейох: 30 роки Сербско-руского и 15 роки Руско-сербского словнїка, на схадзки хтора отримана у Заводу за културу войводянских Руснацох, 14.фебруара планує ше орґанизовац 7. науково-фахови сход Слово о словох – руски язик, литература, култура, просвита и публицистика. Дружтво науково-фахови сход отримує кажди пияти рок, а авторе ше зоз написану роботу можу приявиц по 15. май.

Членом УО на схадзки представени и змист Зборнїка Studia Ruthenicа 31, у хторим ше означи 55 роки од снованя Дружтва (1970-2025) и будзе пошвецени рочнїцом: 30 роки Сербско-руского словнїка І том 1995 – ІІ том 1997, и 15 роки Руско-сербского словнїка (2010).