Означованє Дня општини Шид

ШИД – З нагоди 10. новембра и ошлєбодзеня Шиду у Першей шветовей войни, а тот дзень ше од влонї означує як Дзень општини, нєшка и ютре будзе означене швето по други раз.

Нєшка, соботу, 9. новембра у сали Културно образовного центра на 20 годзин будзе отримани концерт з нагоди означованя швета, а наступя познати шпиваче Дьордє Давид зоз Death Saw и Ивана Петерс.

На нєдзелю, 10. новембра, на 12 годзин представнїки локалней самоуправи положа венци и квеце на спомин плочу погинутим борцом у Першей шветовей войни хтора на муре Музичней школи „Филип Вишнїч“ одкрита прешлого року.

На вечар на 19 годзин у сали Културно образовного центра будзе отримана Шветочна схадзка Скупштини општини Шид и Шветочна академия зоз додзельованьом Новемберскей награди и Новемберских подзекованьох.