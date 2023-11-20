Означованє ювилейох почало зоз Активом наставнїкох (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Означованє значних ювилейох образованя – 100-рочнїци „Граматики бачваньско-рускей бешеди” др Гавриїла Костельника, 120 рокох дзецинскей заградки у Руским Керестуре и 270-рочнїци образованя на руским язику у орґанизациї Одбору за образованє Националного совиту Руснацох, всоботу 18. новембра почало зоз шветочну схадзку Актива наставнїкох руского язика, у просторийох Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк”.

Схадзку водзела предсидателька Одбору за образованє Олена Папуґа, котра ше оглядла на историйни факти о ювилейох хтори ше означовало.

На схадзки були присутни вельке число активних и пензионованих наставнїкох и учительох зоз трох школох дзе руски язик у порядней настави, а то Руски Керестур, Коцур и Дюрдьов, та зоз ище коло 30 школох з других руских местох. Госци були тиж и представителє Оддзєлєня за русинистику, директор Заводу за културу войводянских Руснацох, Дружтва за руски язик, литературу и културу як и наставнїци руского язика з Горватскей и представителє нашей Грекокатолїцкей церкви.

На схадзки Активу були присутни и представителє покраїнского секретарияту за образованє, управу, предписаня и национални меншини – национални заєднїци, и зоз Заводу за унапредзенє образованя и воспитаня (ЗУОВ).

Шицких привитал предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац, и медзи иншим похвалєл усиловносци у роботи наших наставнїкох. Вон визначел же найвекши проблем у тей обласци же свойо права од держави нє досц хаснуєме. Понеже язик основа нашого националного идентитету, Рац поволал присутних же би шицки вєдно упарто робели на тим полю. Привитни слова и винчованки з нагоди ювилейох на сходу винєсли спред секретарияту Ґоран Драґосавлєвич и спред ЗУОВ Виолета Влайкович. Вони обецали и дальшу потримовку рускей заєднїци и Националному совиту и тиж визначели же наставнїк ключ и мотивуюци фактор.

Потим у дискусиї слово вжали представителє зоз шицких спомнутих институцийох и штредкох и упознали присутних зоз ситуацию по питаню ученя руского язика у своїх школох. Шицки дискутанти ше тиж зложели же квалитет образованя по руски завиши од просвитних роботнїкох.