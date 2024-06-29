Ознова очисцени депониї у Коцуре и Вербаше

КОЦУР/ВЕРБАС – На основи ришеня Оддзелєня за инспекцийски дїялносци Општинскей управи Вербас, очисцени депониї будовательного материялу у Коцуре и Вербаше. По сообщеню зоз ЯКП „Комуналєц”, забранєне руцанє одпаду на шицки шмециска у општини Вербас, окрем на Городску депонию котра ше находзи на Сербобранскей драги.

Зоз депониї за руцанє будовательного одпаду у Коцуре, котра ше пресцера на углє улїчкох Маршала Тита и Мученика Папуґи, очисцене коло 1.500 кубики шмеца. Месна заєднїца Коцур, з потримовку локалней самоуправи, оградзела депонию на виходзе зоз Коцура ґу Савиному Селу и на тим месце поставени знак же забранєне руцанє шмеца.

Подобна ситуация була и у Вербаше, на депониї на концу улїчки Миливоя Чобанского. Депония тиж була наменєна лєм за будовательни одпад, алє є презасицена и на ню вецей нє дошлєбодзене руцац шмеце.

Зоз ЯКП „Комуналєц” апеловане на жительох вербаскей општини же би ше тоти депониї за будовательни одпад вецей нє хасновало.

Як здогадли компетентни з того подприємства, Делеґация ЕУ и Сербиї розписала тендер за проєктованє и вибудов Реґионалного центру за управянє зоз одпадом у Новим Садзе, котри уключує санитарну депонию капацитету скоро 1.209.000 метери кубни, як и проєктованє и вибудов двох трансфер станїцох у општинох Вербас и Бачка Паланка. По теди, за жительох општини Вербас доступна Городска депония.