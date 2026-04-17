Ознова ше роби Русинска улїца

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од нєшка, пре реконструкцию ознова заварта Русинска улїца од центру та по виход спрам Крущичу. Плановане же роботи на тот завод буду тирвац од 17. априла по 17. май.

Слово о, уж другей реконструкциї драги котра пред тим 2024. року обновена и цалком прелята зоз новим асфалтом. На тот завод плановане викопац дзири на критичних местох котри означени пред даскельо днями, положиц добру подлогу, та их заляц. Потим, воздлуж 1.900 метерох тей часци драги, будзе поставена челїчна мрежа, на котру ше прелєє ище єдно пасмо асфалту.

Як Рутенпрес нєурядово дознава, роботи и на тот завод окончи подрприємтво „Екстра ауто транспорт” котре робело шицки роботи потераз, алє тераз после судского спору медзи финансиєром и виводзачом, понеже на тей часци калдерма обачлїво зруйнована.

Най здогаднєме, реконструкция драги за Крущич, та и тей часци Русинскей улїци розпочата вєшенї 2023. року, а роботи тирвали до яри 2024. року. Потим, нєодлуга у маю 2025. року на тей новей драги виводзаче роботох розкопали дзири и поплатали ю же би ше винивелисало терен и же би ше пооправяло часци котри ше швидко очкодовали. После того, уж лєм о даскельо мешаци на истей драги ше зявели озбильни очкодованя, дзири, розпуклїни, и нєровносци, цо би тераз требало буц конєчно ришене.