Ознова вандалске справованє на польох

ДЮРДЬОВ – У дюрдьовским хотаре ознова зазначене вандалске справованє.

Нєпознати особи на авту, лєбо комбию, вошли на польопривредну парцелу на хторей посадзени бостан, прешли прейґ шорох, поґажели вельо плоди и однєсли часц урожайох. На самим месце остали шлїди ґумох и знїщени плоди, цо указує же чкода нароком спричинєна.

Як дознава Рутенпрес, случай приявени милициї, хтора вишла на терен и поробела порушала поступок вишлїдзованя.

Тот инцидент нє єдини. Того року зазначена и крадза балираней бетелїни, цо лєм потвердзує же слово о векшим проблему з хторим ше польопривреднїки вше чежше боря.

Пре таки подїї, польопривреднїки вше частейше вимагаю ефикаснєйшу защиту польох и присуство контролних службох на терену.