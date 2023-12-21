„Пахулька” будзе нєшка у РКЦ

НОВИ САД – Тогорочна дзецинска крачунско-новорочна програма „Пахулька” будзе отримана нєшка, 21. децембра на 19 годзин у новосадским Руским културним центру (Йована Суботича 8).

У програми буду участвовац члени Руского културного центра, дзеци предшколского и школского возросту, алє и школяре зоз музичних школох.

„Пахульку” пририхтали наставнїци Оля Яковлєв и Ана-Мария Рац, зоз помоцу фахового музичара, маестра за клавиром Йована Бєлици и директора Руского културного центра Владимира Сивча.

Проєкт потримал Город Нови Сад Городска управа за културу.