„Пакт Рутенорум” вибрал нове руководство, будзе и подкаст „До Пакту на кафу”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени Здруженя гражданох „Пакт Рутенорум”, на комбинованей схадзки, и наживо и онлайн, хтору отримали тих дньох у своїх просторийох, одлучовали о активносцох хтори планую за тот рок, а тиж урядово потвердзене и нове руководство.

После двох рокох, у цеку хторих предсидатель того здруженя бул Деян Павлович, а його заменїк Янко Хома, за нове руководство на месце предсидателя вибрани Желько Сопка, а за його заменїка Матей Шепински.

Перша од активносцох за тот рок хтору планує тото Здруженє будзе порушованє їх подкасту зоз назву „До Пакту на кафу”, чийо премиєрне виводзенє заплановане за соботу, 8. априла, а перше госцованє потвердзел Бранимир Боянович, снователь „Drop Sensei” орґанизациї, родом з Керестура.

Домашнї и водитель подкасту будзе Виктор Хрин, емисиї ше будзе знїмац у Пактових просторийох и наживо емитовац прейґ їх дружтвених мрежох. Важне визначиц же и публика годна буц пристуна у хвилькох знїманя, та годна и активно участвовац у розгваркох и дискусийох.

З тей нагоди члени Пакту поволую шицких любительох такей медийней форми и друженя же би ше им того дня придружели у їх просторийох.

О подробнєйших информацийох явносц ище будзе обвисцена прейґ Пактового Фейсбук и Инстаґрам профилу.

Тото цо члени Пакту тиж планую од активносцох, то участвованє у орґанизациї екуменского фестивалу духовней музики „Емаус фест”, хтори будзе отримани 13. мая у Марийовим святилїщу „Водици”, а за хтори члени Пакту розпишу и фото-конкурс на тему „Стретнуце”.

Пактовци, на концу, наявели и векши музични проєкт хтори будзе отримани на лєто, а о хторим явносц будзе ище благочасово обвисцена.