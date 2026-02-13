Пактовци орґанизую турнир у шаху

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє младих „Пакт Рутенорум” орґанизує турнир у шаху котри будзе у Дзешатки 27. фебруара.
Приявиц ше мож уж тераз, на телефонске число 061/370-3646, а потребне уплациц котизацию у виносу од 1.000 динари.
