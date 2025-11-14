ЗдруженяРутенпресТексти

Пактовци орґанизую журку за старших од 35 роки

автор М. Джуджар
РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє младих Пакт Рутенорум орґанизує журку за старших од 35 роки.

Журка будзе 22. новембра у „Дзешатки” з початком на 21 годзин.

Уход шлєбодни, нє потребне резервовац место. За музику задлужени ди джей Груби.

