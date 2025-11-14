Пактовци орґанизую журку за старших од 35 роки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє младих Пакт Рутенорум орґанизує журку за старших од 35 роки.
Журка будзе 22. новембра у „Дзешатки” з початком на 21 годзин.
Уход шлєбодни, нє потребне резервовац место. За музику задлужени ди джей Груби.
