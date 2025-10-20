КРИЖЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – Новосадска парохия св. апостолох Петра и Павла орґанизовала паломнїцтво до Крижевцох од 17. по 20. октобер.

Паломнїкох у Крижевцох дочекал парох Грекокатолїцкей катедралней церкви Пресвятей Тройци Михайло Симунович.

Пошвидко як ше сцигло до Крижевцох, була Архиєрейска Служба Божа хтору служел владика Милан Стипич. После служби кир Стипич привитал паломнїкох з Нового Саду и з тей нагоди новосадски парох о. Дарко Рац му подаровал Святе писмо на руским язику. Потим почал Шветочни концерт з нагоди пейц рочнїци пошвеценя за владику кир Милана Стипича.

Всоботу паломнїки нащивели святилїще св. Антуна у парохиї Свесветска села и Базилику св. Антуна у Загребе. У загребацкей Грекокатолїцкей конкатедрали св. Кирила и Методия служена Служба Божа, а помодлєло ше и пацерки.

Внєдзелю ше нащивело святилїще Мария Бистрица.