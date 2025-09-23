Паломнїцтво на Горнїцу – Духовна повязаносц зоз Старим крайом

РУСКИ КЕРЕСТУР – Епархия святого Миколая Руски Керестур од штвартку, 25. септембра по нєдзелю, 29. септембра 2025. року орґанизує паломнїцтво до грекокатолїцких святилїщох у Восточней Словацкей.

Руша ше рано штварток, 25. септембра и перше место пребуваня Лютина, после зявеньох св. Миколая 1851. року кед ше тот святитель указал Зузани Фекетовей подаровал Марийову икону – Лютина постала найвекше грекокатолїцке паломнїцке место у Словацкей.

Други дзень, пияток, 26. септембра ше одходзи до Литмановей – на гори Звир у Литмановей ше од 5. августа 1990. до 6. августа 1995. року Пресвята Мария указала двом дзивчатом – Иветки Корчаковей и Катки Чеселковей, у єдним хлїве, а при ньому Мария поблагословела студню при хторей ше до нєшка случую чуда и виздравеня.

Пополадню паломнїки нащивя Твердиню у Старей Любовнї, древену грекокатолїцку церкву, сканзен – руски музей на отвореним.

Всоботу, 27. септембра рано ше одходзи до Красного Броду – Василиянски манастир у Крсним Броду найстарши у прешовскей грекокатолїцкей епархиї. Манастир ма длугоку историю, ище у 14. вику у нїм виздравел цемни жобрак. Од теди тот манастир ма вельке значенє за Василиянох, ту була школа, ту пошвецани свяшенїки. Опатри ше Чертижне и Габуру – русинску хижу, древену церкву. Памятнїк князови Лаборца.

Внєдзелю, 28. септембра Литурґия будзе у Гуменим, одкаль ше пополадню идзе дому.

Кажди дзень буду Служби Божо у местох хтори ше будзе нащивйовац, будзе ше спац у Лютини и у Медзилаборцох. У цени раховане спанє, єдзенє, автобус, уходнїци на твердиню, до сканзенох.

Кед ше назбера за вельки автобус (45-50 особи) та цена 160 евра, а кед за мали (19 особи) та 210 евра.

За информациї ше треба явиц на керестурску парохию 025/703-836, о. Владислав Варґа 060/7137712, Янко Няради 064/2954496, Олена Папуґа 063/8637863.