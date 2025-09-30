Паломнїки були у нашим старим краю (фото)

СЛОВАЦКА – Епархия святого Миколая Руски Керестур од штвартку, 25. септембра по нєдзелю 29. септембра 2025. року орґанизовала паломнїцтво до грекокатолїцких святилїщох у Восточней Словацкей на хторим були 24 вирни зоз Руского Керестура, Бикичу, Нового Саду и Сенти вєдно зоз керестурским парохом о. Владиславом Варґом.

На драгу пошли штварток, 25. септембра, а перше место пребуваня була Лютина, валал у хторим ше указал св. Миколай 1851. року. Тот святитель ше указал Зузани Фекетовей и подаровал єй Марийову икону – а нєшка Лютина постала найвекше грекокатолїцке паломнїцке место у Словацкей, а преглашене є и за место полного одпусту у Святим року.

Други дзень, пияток 26. септембра паломнїки були у Литмановей – на гори Звир у Литмановей ше од 5. авґуста 1990. до 6. августа 1995. року Пресвята Мария указала двом дзивчатом – Иветки Корчаковей и Катки Чеселковей у єдним хлїве, а при ньому Мария поблагословела студню при хторей ше до нєшка случую чуда и виздравеня.

У Старей Любовнї паломнїки були у древеней грекокатолїцкей церкви хтора ма 450 роки и у сканзену – руским музею на отвореним.

Всоботу, 27. септембра були у Красним Броду – Василиянским манастире хтори найстарши у прешовскей грекокатолїцкей епархиї. Там ше стретли зоз о. Антонийом Турчанїком хтори бул парох у церкви у Кули. Манастир ма длугоку историю, ище у 14. вику у нїм виздравел цемни жобрак.

У Габури, валалчику при Медзилаборцох паломнїки були у древеней церкви дзе служени молебен и при Памятнїку князови Лаборца.

Внєдзелю, 28. септембра служена Литурґия у Гуменим дзе ше паломїки видзели зоз русинскима паломнїками хтори влєце були у Руским Керестуре.