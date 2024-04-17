Панахида на рочнїцу шмерци владики Нярадия

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешла нєдзеля, 14. априла була нєдзеля Мироносицох. Праве на тоту нєдзелю зоз панахиду у крипти у котрей поховани пейцме владикове означени 84. роки од нєсподзиваного упокоєня владики Нярадия

У крипти поховани: епископ Дионизий Няради, архиепископ Гавриїл Букатко, архиепископ Йоаким Сеґеди, епископ Йоаким Гербут, и епископ Славомир Микловш.

Свящнїки, члени ЦО, шестри и вирни означели 84. роки од нєсподзиваного упокоєня владики Нярадия. Панахиду предводзел керестурски парох о. Владислав Варґа, а вєдно з нїм служели о. Владимир Медєши и о. Ярослав Варґа.