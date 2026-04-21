Панахиди за наших владикох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рочнїца шмерци владики Дионизия Нярадия и рочнїца шмерци владики кир Йоакима Гербута означени 14. и 15. априла.

Служби Божо за упокоєних владикох служели керестурски священїки о. Владислав Варґа, о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа у Церкви св. о. Миколая, а панахиди служени у крипти под церкву дзе тоти двоме владикове поховани.

Преосвящени владика кир Дионизий Няради умар у Мрзиним Полю 14. априла 1940. року, под час канонскей визитациї у Жумберку, а поховани є у Руским Керестуре 19. априла 1940. року.

Владика кир Йоаким Гербут, народзени у Руским Керестуре 14. фебруара 1928. року, а умар у Скопю у Македониї 15. априла 2005. року, поховани є у Катедралней церкви св. о. Миколая.