Панел дискусия и вистава фотоґрафийох пошвецени українскей култури

БЕОҐРАД – З нагоди штвартей рочнїци инвазиї на Україну, Амбасада України у Републики Сербиї и Делеґация ЕУ у Сербиї орґанизую вецей случованя у Европске хижи (Europe House, Змай Йовова 8, Беоґрад), хтори буду пошвецени українскей култури и борби процив дезинформацийох.

Пондзелок, 23. фебруара на 12 годзин Амбасада Україне у Сербиї, у сотруднїцтве зоз Демостатом, орґанизує панел дискусию о Кремальскей пропаґанди у сербских медийох, з чим ше доприноши ширшому роздумованю о манипулациї зоз информациями и демократскей одпорносци.

Вовторок, 24. фебруара на 12 годзин отвори ше виставу фотоґрафийох Алє вони ожию у слави и моци, моцного визуалного свидоцтва о знїщованю вирских памятнїкох и будинкох културного нашлїдства у України.