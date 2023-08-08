Папа на Шветовим дню младих у Лисабону

ЛИСАБОН – Папа Франциско бул у пейцдньовей нащиви Портуґалу з нагоди Шветового дня младих, а 6. авґуста предводзел закончуюцу Службу Божу у Лисабону, дзе участвовали милион и пол млади, цо пренєсли медиї у швеце.

У казанї папа ше опитал же цо паломнїки вежню зоз собу зоз стретнуца назад до своїх домох. Святи отец одвитовал зоз трома ключнима поняцами: швициц, слухац и нє бац ше.

Папа ше стретнул и зоз 25 тисячи волонтерами Шветового дня младих же би им подзековал на велькодушносци. Волонтере приходза зоз цалого швета и представяю вецей як 150 жеми.