Паприґаре отримали Рочну скупштину

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє продуковательох паприґи Капсикум анум вчера, 17. марца на Лонґове отримало свою порядну Рочну скупштину на хторей представени Финансийни звит, бешедоване и о планох коло орґанизованя Манифестациї Днї керестурскей паприґи за тот рок, як и о актуалних и наиходзацих субвенцийох.

Финансийни звит спред Управного одбору представела Душица Оросова хтора визначела же за лоньску Манифестацию Днї керестурскей паприґи од Општини Кула достати 728.000 динари, з хторима були виплацени трошки концерту и поставянє бини, 315.000 динари назберане од числених спонзорох, зоз хторих покрити рижни менши трошки Манифестациї, та на концу рока на рахунку Здруженю остало 103.700 динари.

Одгаднути и датум отримованя Манифестациї того року, та вона заказани за соботу, 22. авґуст, а планує ше и виход на оглядни поля.

Кед слово о актуалних и наиходзацих субвенцийох, подробно о тим присутних поинформовал предсидатель Здруженя Владимир Варґа.

Вон, медзи иншим, визначел хвильково актуалну субвенцию за рошлїнску продукцию од 18.000 по гектару, за хтору вимоги мож поднєсц по 1. април.

По нових правилох, як потолковал вон, хаснователє субвенцийох буду у обовязки, после достатих средствох, придац фискални рахунки як доказ же средства потрошели за польопривредну продукцию. Фискални рахунки ше буду мушиц одношиц на трошки хтори директно повязани зоз обробок жеми и продукцию, як цо – набавка нашеня, штучного гною, защитних средствох и другей польопривредней опреми або репроматериялу, а рахунки важа од 1. авґуста 2025. року по 31. юлий 2026. рок.

После дискусиї и черанки искуствох, за шицких членох Здруженя була обезпечена и вечера.