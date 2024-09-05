ПАРИЗ (ФРАНЦУЗКА) – Од 28. авґуста по 8. септембер, тирваю Параолимпийски бависка „Париз 2024”. Змагаю ше вецей як 4.000 параолимпийци у 22 дисциплинох. Зоз Сербиї участвую 23 спортисти у атлетики, штреляцстве, плїваню, пауeрлифтинґу, столним тенису, каяку, триатлону и теквондоу.

Сербию на тей велькей, шветовей, спортскей манифестациї представяю 23 спортисти и спортистки. У параатлетики нас представя Сашка Соколов на 100 и 200 метери; у дисциплини руцанє бабки (чуня): Филип Ґраовац, Александар Радишич и Желько Димитриєвич, а кулю руцаю: Стефан Димитриєвич и Небойша Дюрич. У дисциплини скок до далєка участвує Неманя Матияшевич.

У параштреляцтве ше змагаю: Ласло Шуранї, Деян Йокич, Драґан Ристич, Живко Папаз, Здравко Саванович и Єлена Пантович, а у дисциплини парапауерлифтинґ участвує Петар Миленкович. У дисциплини парастолни тенис змагаю ше Борислава Перич –Ранкович, Нада Матич и Митар Паликуча, а у паратеквонду: Мария Мичев, Єлена Рашич и Никола Спаїч. У дисциплини параплїванє змага ше Катарина Драґанов Чордаш, док у дисциплини паракаяк Стархиня Буквич и у паратриатлону участвує Лазар Филипович.

Перши медалї нашо спортисти на Параолимпияди у Паризу освоєл столнотениски дубл Борислава Перич – Ранкович и Надежда Матич и вони ше зоз Паризу враца зоз стриберну медалю. До того дружтва ше уписал и столнотенисер Митар Паликуча, вон виборел пласман до полуфиналних змаганьох. Небойшаи Дюрич ше змагал у руцаню кулї и освоєл стриблову медалю, медзитим судийове му перше понїщени шицки освоєни резултати пре нєодвитуюцу опрему, алє вец му медаля заш лєм врацена и резултати му припознати.