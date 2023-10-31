Парохия у Суботици преславела 20-рочнїцу

СУБОТИЦА – Внєдзелю, 29. октобра зоз Архиєрейску Службу Божу, хтору служел кир Георгий Джуджар зоз о. Данилом Задрепком и франєвацким священїком Иваном Микленичом зоз Суботици, преславена 20-рочнїца снованя парохиї у Суботици, односно орґанизованого вирского живота у тим городзе.

Нєдзельова Служба Божа була благодарна, зоз ню ше подзековало шицким хтори допринєсли же би парохия жила и розвивала ше. Кир Гегоргий Джуджар подзековал Дружтву Руснацох, Францисканом хтори уступели каплїчку у хторей ше служи Служби. Визначел же Руснаци позберани у Дружтве Руснацох чуваю национални и духовни живот и пожадал им най ше парохия розвива, най дзеци у церкви чую о своєй вири, а у Дружтве Русанцох о националним идентитету.

У Служби Божей шивали шестри Служебнїци, апостол читал Иґор Дюмич, а владика кир Гегоргий Джуджар у казанї визначел же швето Христа Цара, дзень кед у суботицкей парохиї Кирбай.

На концу Служби присутних привитал о. Данил Задрипко, одшиване многолїтствиє на чесц суботицким парохияном, було мированє, а домашнї порихтали кирбайски аґапе, на хторим ше як то уж на Кирбаю идзе людзе дружели.