Паски пошвецени у вербаских парохийох (фото)

ВЕРБАС – У грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше и у церкви Святого Владимира у Новим Вербаше внєдзелю, 16. априла, означене вельке християнске швето, Велька ноц по юлиянским календаре.

У старовербаскей парохиї Вельку святочну Службу Божу на перши дзень Велькей ноци служел парох старовербаски о. Алексий Гудак. Коло 300 вирних старовербаскей грекокатолїцкей парохиї принєсли свойо порихтани вельконоцни кошарки до церковней порти на пошвецанє, а зоз пошвеценим пасхалном єдзеньом благослов однєсли и до своїх обисцох. Коло 80 кошарочки пошвецени на тото швето, а того дня було и мированє.

И у Змаєве, дзе парох о. Гудак обслужує грекокатолїцких вирних, зоз красним числом парохиянох преславена Велька ноц и пошвецени кошарочки.

У нововербаскей парохиї Вельконоцну Службу Божу зоз пошвецаньом кошаркох з пасхалним єдзеньом служел парох нововербаски о. Данил Задрепко. На Служби Божей присуствовали числени вирни, а швето того дня почало зоз Пасхалну утриню. У тей парохиї благословени 123 вельконоцни кошарочки.

Пред тим вербаски парохиянє означели и Вельки штварток, як и Вельки пияток зоз хованьом Исуса Христа, а всоботу у молитви и цихосци при його гробе роздумовали о Исусових мукох, церпеню и шмерци.

Зоз Службу Божу и пошвецаньом кошаркох з пасхалним єдзеньом, Велька ноц преславена и у Савиним Селу. Службу Божу того дня служел парох нововербаски о. Данил Задрепко, а вирни принєсли свойо кошарки на пошвецанє и означели Воскресенє Христово.