Патренє филма у Kаритасу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох керестурского Каритасу всоботу, 18. априла на платну указовани филм Свята Петка – крест у пустинї, сербско-йордански биоґрафски и драмски филм зоз 2022. року у режиї Хаджи Александра Дюровича по роману Петкана Лїляни Хабянович Дюрович.

Филм обрабя живот побожней дзивки Параскеви хтора напущує свой живот медзи людзми у Константинополю, после паломнїцтва до Єрусалиму пошла до йорданскей пустинї дзе препровадзела 40 роки у молитви, борела ше процив спокусох, зоз нукашнїма демонами. Филм провадзи драгу обичней дзивки по найпочитованшу святительку православя св. Петку.

Керестурци указали же любя патриц филми у заєднїци, та дзечнє на нїх приходза и чекаю патриц нови филм на платну.